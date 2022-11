Al meer dan 90 vertellers tijdens Verhalenavond

Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’! We kennen allemaal een moment, waarop het leven een grote wending nam: De Ommekeer. Wie woonden er bijvoorbeeld in de kibboets van Franeker? Daar vertelt Syds Wiersma meer over in Franeker. Of ‘Regen van liefde’ in Grou, ‘De komelker fan Lollum’ in Ylst, De Bûkebeam in Wommels en ‘De wereld stond stil’ in Burgum, allemaal voorbeelden van titels verhalen die dit jaar verteld worden verteld verspreid door de provincie.

Naast dat het vertellen van en luisteren naar verhalen verbindt, heeft het ook iets magisch. Iedereen is even in het moment, op dezelfde plek met aandacht voor hetzelfde verhaal. “Verhalenavond gaat over het vertellen van persoonlijke verhalen. Soms zijn ze herkenbaar, inspirerend of is het juist een onderwerp waaruit prachtige gesprekken ontstaan” aldus Wini Weidenaar, projectleider van Verhalenavond

Er worden verhalen verteld in kerken, bibliotheken, musea, huiskamers, kelders en andere bijzondere plekken. Eén ding is zeker, op vrijdag 18 november kun je op veel unieke locaties in Fryslân, naar bijzondere verhalen luisteren of juist zelf vertellen. Doe je ook mee? Aanmelden kan nog steeds op www.verhalenavond.nl. Verhalenavond is een productie van Pier21.