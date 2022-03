Al 2.500 inschrijvingen voor de Mar-athon rond Sneek en meer

SNEEK-Over ruim drie maanden, op zaterdag 25 juni, wordt het startschot gegeven voor de 6e editie van de Mar-athon rond Sneek en meer. De teller voor één van de nieuwste sportevenementen van Stichting Le Champion staat op dit moment al op 2.500 hardlopers en wandelaars. Een duidelijk teken dat er grote interesse is om het unieke landschap rondom het prachtige Sneekermeer te gaan ontdekken. Inschrijven voor de Hele Mar-athon (42,2 km), Halve Mar-athon (21,1 km) of Kwart Mar-athon (10,5 km) is mogelijk op www.marathonsneek.nl.

Routes drie afstanden vastgesteld Afgelopen december maakte Sportorganisatie Le Champion bekend haar evenementenkalender verder uit te breiden met de Mar-athon Sneek. Het Friese evenement vindt jaarlijks plaats op de langste zaterdag van het jaar en is bij uitstek een evenement voor een zomers weekendje weg in eigen land. Het hardloopparcours en de wandelroutes voor de Hele Mar-athon, Halve Mar-athon en Kwart Mar-athon zijn nu door de organisatie definitief vastgesteld. De hoofdafstand, de 42,2 km, maakt een hele ronde rondom het Sneekermeer en gaat vanaf de 400 jaar oude Waterpoort in Sneek van start. De deelnemers aan de 21,1 km en 10,5 km worden met pendelbussen naar een eigen startlocatie gebracht, bij Heerenzijl of de Mardyk. Op deze manier lopen alle sporters als één lang lint naar de finish, soms zelfs letterlijk over water de ondergaande zon tegemoet. Een uitgebreide beschrijving en kaart van de routes is te vinden op www.marathonsneek.nl.

Midzomerfestival

Na de finish van de Mar-athon Sneek ontmoeten alle hardlopers en wandelaars elkaar op het Martiniplein. Hier, in hartje centrum Sneek, vindt het Mizomerfestival plaats. Een plek waar deelnemers met hun medaille om de nek en een drankje in de hand samen met familie en vrienden kunnen nagenieten van het evenement. De gehele middag en avond zorgen live optredens voor een swingende cooling down. De Nederlandse zanger Syb van der Ploeg geeft samen met Le Champion invulling aan de programmering, meer informatie daarover volgt binnenkort.

Inschrijven Inschrijven voor de 6e editie van de Mar-athon rond Sneek en meer is mogelijk via www.marathonsneek.nl. Bij inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage doneren aan het goede doel: het Kind & Ontbijt project van het Rode Kruis Fryslân.