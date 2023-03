Akiet Software Solutions wordt onderdeel van de Arcus IT Group

SNEEK- IT-dienstverlener Arcus IT Group, met acht vestigingen verspreid over Nederland, voegt softwareontwikkelaar Akiet Software Solutions uit Sneek toe aan de groep. Met de overname van Akiet versterkt Arcus IT de kennis en expertise op het gebied van softwareontwikkeling. Dankzij het totaalaanbod van IT-diensten kunnen digitaliseringsvraagstukken van klanten nog beter worden bediend.

Totaalaanbieder in de ICT

Volgens Arcus IT CEO Rob Verbeek past deze overname in de actuele ontwikkelingen in de ICT-markt: “Schaalvergroting is noodzakelijk om de snelle ontwikkelingen in onze markt voor te kunnen blijven. Kleinere ICT-dienstverleners kunnen de investeringen in kennis, verbetering van bedrijfsprocessen en ontwikkeling van nieuwe diensten gewoon niet volhouden. Wij zijn het aan onze klanten verplicht om voorop te lopen en hen te helpen bij de inzet van de nieuwste technieken om hun bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen.”

In 2022 werd Accent Automatisering al onderdeel van de Arcus IT Group. Met expertise op de gebieden cloud, telefonie, security en werkplekbeheer. Akiet is als samenwerkingspartner van Accent gevestigd in hetzelfde pand in Sneek. De toevoeging van Akiet, is dan ook een logische stap.

“Na 20 jaar samenwerking met Accent Automatisering, zijn we nu ook onderdeel van de Arcus IT groep. Hierdoor wordt niet alleen de band met partner Accent versterkt, maar ook met alle andere interessante organisaties in de groep. Een samenwerkingsverband waarmee we efficiënte, moderne en robuuste oplossing kunnen realiseren voor steeds meer klanten. We hebben enorm zin in deze samenwerking.” Aldus Johan Kaptein, van Akiet Software Solutions.

De dienstverlening en locatie van Akiet blijven voorlopig ongewijzigd

Arcus IT Group

Arcus IT is een snelgroeiende leidende speler in de Nederlandse markt met ruim drieduizend klanten in meerdere focussectoren, waaronder accountancy, gezondheidszorg, cultuur en MKB. Arcus IT beschikt over een breed product- en dienstenportfolio, waaronder online werkplekken, Microsoft 365, IT-security, AFAS-implementatiepartner, VoIP-telefonie, Dynamics 365 en online back-up oplossingen. Om klanten efficiënt te kunnen bedienen, heeft Arcus IT Group de beschikking over een eigen Cloud-platform en wordt er gebruikgemaakt van public Cloud-diensten zoals Microsoft Azure.