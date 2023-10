Afvalvrij boodschappen doen? Doe mee aan een Zero Waste Wandeltour!

SNEEK - In de week van 28 oktober t/m 4 november wordt in Dokkum, Harlingen, Leeuwarden en Sneek een gratis wandeltour georganiseerd door Zero Waste Friesland. Een leven met minder afval lijkt onmogelijk in deze drukke tijden. Maar burgerbeweging Zero Waste Nederland laat zien dat het kan. Skjin Wetter neemt het initiatief voor deze wandelingen, omdat het voorkomen van afval belangrijk is. Tijdens de tour worden de deelnemers rondgeleid door een lokale gids. De gids neemt de bezoekers mee langs lokale ondernemers waar je verpakkingsvrij boodschappen kunt doen. Afvalvermindering is essentieel in een duurzamere samenleving.

Tijdens deze tours neemt een gids je mee op reis door de vier Friese steden, waarbij de focus ligt op het verminderen van afval in het dagelijks leven. Er worden praktische tips gegeven over hoe men kan bijdragen aan een schonere planeet door bewust te consumeren en afval te verminderen. Zero Waste Tours bieden deelnemers de kans om op een actieve manier hierover te leren. Er is ook genoeg tijd om vragen te stellen. De tours worden altijd als erg gezellig en inspirerend ervaren. Er is gegarandeerd voor iedereen iets nieuws te ontdekken!

Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland: “De meeste spullen die we wegdoen, hebben geen nieuwe bestemming en worden maar één keer gebruikt. Door het meebrengen van je eigen broodzak, bakje, beker en tasjes begin je thuis met het verkleinen van de afvalberg.”

Veel mensen willen hun steentje bijdragen, maar weten niet goed waar te beginnen. “Zelf vond ik het een hele openbaring toen ik erachter kwam in welke verzorgingsproducten verborgen micro-plastics zitten,” zegt Lemke Statema, projectleider van Skjin Wetter. De Zero Waste tours zijn een verlengde van de opruimactie Skjin Wetter die van 7 t/m 14 oktober plaatsvond. Dankzij een bijdrage van de Leeuwarder Rotary Clubs kunnen we dit jaar naast het opruimen ook preventieve activiteiten opzetten. “Op die manier is er nog meer aandacht voor Skjin Wetter en kunnen we ook preventief wat betekenen. Met Skjin Wetter zetten we ons in voor een schonere leefomgeving in Fryslân”, vertelt Lemke Statema.

De Zero Waste Tours vinden plaats op de volgende momenten:

Sneek: zaterdag 28 oktober: 9:30 – 11:30 u

Harlingen: woensdag 1 november: 9:30 – 11:30 u

Leeuwarden: vrijdag 3 november: 10:00 – 12:00 u

Dokkum: zaterdag 4 november: 10:00 – 12:00 u

De tours zijn gratis te volgen, vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden kan via: https://bit.ly/zerowastewandeltours