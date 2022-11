Afvalenquête: wat kwam eruit en hoe gaat het verder?

SNEEK- Was jij ook een van de 3.134 inwoners van Súdwest-Fryslân die afgelopen zomer de enquête over afval voor de gemeente heeft ingevuld? De gemeente heeft de resultaten op een rijtje gezet en kunnen deze gebruiken voor het nieuwe afvalbeleid.

Wat komt er in het kort uit de enquête?

91% zegt dat ze afval nu al goed scheiden. Ze vinden het milieu belangrijk, maar lage kosten ook.

Bijna de helft zegt dat ze beter afval zouden scheiden als ze het restafval per kilo zouden moeten betalen. Maar ze zouden vooral beter afval scheiden als ze beter begrijpen waarom dit belangrijk is. En beter weten hoe het moet. Hier is werk aan de winkel voor ons dus.

Invullers van de enquête komen tussen de 1 en 5 keer per jaar bij de milieustraat. Ze vinden het belangrijk dat dit gratis is en dat je al je afval er kwijt kunt.

Wat gaat de gemeente doen?

Begin 2023 wordt met de gemeenteraad over wat er uit de enquête kwam besproken. Daarna schrijft de gemeente een nieuw afvalbeleid, het grondstoffenbeleid. In het grondstoffenbeleid doet de gemeente een voorstel hoe zij afval gaan inzamelen en hoe zij samen op een goede manier met de milieustraten kunnen omgaan.

Daarnaast staat er in hoe de grondstoffen zo veel mogelijk kunnen hergebruiken. Hoe gaan we samen naar: minder kopen en weggooien en meer hergebruiken.

Verandert er iets voor jou?

Na de zomer van 2023 legt de gemeente het nieuwe plan voor aan de gemeenteraad. Als er iets verandert in het ophalen van het afval of het brengen bij de milieustraat, dan laat de gemeente je dat weten.

Bekijk de rapportage met de resultaten van de afvalenquête.