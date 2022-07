Afval bij de Potten

INGEZONDEN - Vrijdagavond bij het uitlaten van mijn hond op de Potten zag ik dat er een gezellige afsluiting was van groep 8 van een basisschool. Zaterdagochtend bij mijn ronde op de Potten zag ik dat het afval keurig was opgeruimd in vuilniszakken en netjes naast de container was neergezet. Natuurlijk met het oog op dat het zou worden afgevoerd door de desbetreffende medewerkers van de gemeente.

Nu constateren we al heel lang dat bij grote drukte er gewoon geen capaciteit is om afval te herbergen. De mensen zijn echt bereid om er zorg voor te dragen dat afval word geplaatst waar het hoort. Echter er word niet meer dagelijks de rondes gedaan om het ook netjes af te voeren.

Het is zondagochtend en tot grote ergenis, en dat gebeurt natuurlijk, is al het afval verspreid over het veld door de aanwezige vogels, logisch. Nu aangezien, milieu, vergroening, recreatie, dacht ik, hoog in het vaandel stond (staat) bij de gemeente is dit mijn trieste conclusie dat door alweer verkeerde zuinigheid ze niet in staat is om zelfs een gepaste oplossing, grotere afvalcontainers, te faciliteren. En wat nog meer vernederend is, dat medewerkers, ingehuurd door de gemeente (Empatec), het maar weer moeten opruimen.

En nog een note ernaast; wel dure bordjes neerzetten met de mededeling honden aan de lijn. Zolang blijkt dat het verhaal eenzijdig blijft waarin blijkt dat de gemeente steken behoorlijk laat vallen, zullen mensen echt niet gemotiveerd raken of blijven meer om hier ook gehoor aan te geven.

Naam inzender bij de redactie bekend