Aftrap Simmer yn Súdwest: Een zomer vol gratis activiteiten voor jeugd in Súdwest-Fryslân!

SNEEK- Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren.

Wat is er allemaal te doen?

Er zijn 22 buurtcampings. Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen t/m 12 jaar. Zoals hutten bouwen, dansclinics, beachvolleyballen, archery tag en schilderworkshops. Daarnaast zijn er 18 ‘chillplekken’ voor jongeren t/m 18 jaar. Ze kunnen hier relaxen, freerunnen, skaten, suppen of een DJ workshop volgen. Ook openen de bibliotheek en diverse sport- en cultuurverenigingen de deuren. Enkele highlights zijn skûtsjesilen, pumptrack en stepclinics, dans- en theaterlessen, Fierljeppen, skimboarden en Panna Knock out bij voetbalverenigingen.

Extra uitjes voor minimagezinnen

Naast alle gratis activiteiten verspreid over zo’n 13 steden en dorpen in gemeente Súdwest-Fryslân, wordt aan minimagezinnen een dagje uit aangeboden naar een pretpark of één van de Waddeneilanden. Daarnaat kunnen ze zich opgeven voor leuke gezinsactiviteiten. Van de busreizen wordt dankbaar gebruik gemaakt, want alle 12 bussen zijn inmiddels volgeboekt.