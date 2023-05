Aftrap klantcampagne Warm Heeg op 22 mei

De aftrap van de campagne Warm Heeg begint met de lancering van de campagnefilm met diverse Hegemers in de hoofdrol. Hierna krijgt een groep lokale vrijwilligers klantbrochures uitgereikt om in de eerste campagneweek te verspreiden, ieder in de eigen toegewezen buurt. Bij de campagneaftrap krijgt Warm Heeg hulp van wethouder Henk de Boer, die daarmee benadrukt dat de gemeente Súdwest-Fryslân het project Warm Heeg van harte ondersteunt.De wethouder envrijwilligers krijgen een korte instructie en gaan daarna op pad om in het centrum van Heeg de eerste brochures aan de deur persoonlijk af te leveren. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan het team van Warm Heeg, de vrijwilligers en/of de wethouder.

Campagne Warm Heeg

De klantcampagne van Warm Heeg loopt zes weken, van 22 mei tot 1 juli, onder het motto “ús doarp, ús mar, ús kans”. Alle huishoudens die in aanmerking komen voor aansluiting op het collectieve warmtenet van Warm Heeg krijgen de brochure persoonlijk overhandigd. Bewoners die besluiten over te stappen naar Warm Heeg kunnen via de website een contract afsluiten. Op verzoek helpt Warm Heeg daarbij, thuis of in het tijdelijke campagnekantoor aan de Harinxmastrjitte 46 in Heeg.

Er is één kans

Het is erop of eronder! Warm Heeg kan alleen doorgaan wanneer 75% van de huishoudens voor 1 juli klant wordt. Alleen dan kan sprake zijn van een gezond warmtebedrijf in de komende tientallen jaren. Als Warm Heeg doorgaat start de daadwerkelijk levering van warmte naar verwachting in 2026. De contracten zijn nu nodig om de financiering door banken rond te krijgen.

Uniek in Friesland

Warm Heeg is één van de officiële proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) in Nederland. Een burgerinitiatief dat zich inzet om met warmte uit het Heegermeer het dorp Heeg aardgasvrij te maken. Het is een uniek project in Friesland, waarbij een heel dorp zich collectief inzet om deze energietransitie aan te gaan.

Warmte in Heeg: zo werkt het

Het warmtenet van Warm Heeg gaat het Hegermeer als warmtebron gebruiken. In de zomermaanden wordt de warmte geoogst en, voor zover op dat moment niet nodig, opgeslagen in een aardlaag op 150 tot 250 meter diepte. Vanuit een centrale machinekamer (het warmtehûs) wordt het warme water via het dorpswarmtenet naar de woningen gepompt. Een afleverset, in plaats van de CV-ketel, zorgt in de woning voor warmte in het verwarmingssysteem en voor warm tapwater. Voor extra koude dagen en storingen is er een backup-systeem met piekketels in de machinekamer.



Vanaf 17 mei as. is de ‘oude’ website www.warmheeg.nl aangepast naar de nieuwe actueel klantcampagnesite. Meer informatie over Warm Heeg is hierop te vinden.