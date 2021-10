Aftrap ‘Eet met je hart’ campagne

Tijdens de feestelijke bijeenkomst bij De Walrus in Sneek kon Jurre Jan Muurling van Junior Chamber International Sneek een grote groep ouderen welkom heten. Voor de kick-off van de ‘Eet met je hart’ campagne sprak wethouder Mirjam Bakker mooie woorden voor de ouderen en de vrijwilligers.

“Eten is belangrijk om de nodige vitamines binnen te krijgen, maar eten is niet alleen om iets naar binnen te krijgen maar ook een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te kunnen ontmoeten. De verbinding en het sociale dat is heel belangrijk”, aldus Bakker.

Voor zelfstandig wonende ouderen in Sneek is dit niet altijd vanzelfsprekend. Met iedere bijdrage aan de ‘eet met je hart’ campagne organiseert stichting ‘Met je hart Sneek’ ontmoetingen voor ouderen uit Sneek. Zodat ook zij kunnen genieten van elkaars gezelschap tijdens een structurele ontmoeting.

Sneker stichting ‘Eet met je hart’

Manon Urff, vanaf het begin betrokken bij de Sneker stichting ‘Met je hart’, genoot zichtbaar dat de kick-off na een jaar afwezigheid door corona nu weer door kon gaan.

“Er zijn in Sneek 24 ouderen die aan het project meedoen, waarvan drie mannen. Dat komt simpelweg omdat er meer oudere vrouwen zijn. Al vertel ik er ook meteen bij dat de drempel voor mannen blijkbaar toch iets hoger is dan voor vrouwen om mee te doen. Je moet het woord ‘eenzaam’ ok nooit roepen, want niemand is eenzaam hè, wil eenzaam zijn…Maar het afgelopen coronajaar is eenzaamheid alleen maar toegenomen. Een groot deel van de ouderen is heel bang geweest en hebben zoveel mogelijk bezoek niet toegelaten. Zeker in de eerste maanden van de coronacrisis was dat het geval.”

Sneek enige plaats in Friesland die meedoet aan ‘Eet met je hart’

“Dat Sneek de enige plaats in Friesland is die aan de ‘Eet met je hart’ campagne meedoet is best wel bijzonder. De mensen worden aan de deur opgehaald, naar een horecagelegenheid in de stad gebracht en naar een tafel begeleid. Daar moet je wel een goed logistiek verhaal voor hebben en dat hebben wij gevonden. Taxibedrijf Van der Bles uit Makkum verzorgt het vervoer voor een gereduceerde prijs. Het zou mooi zijn dat ook in andere plaatsen ‘Eet met je hart’ projecten worden opgestart, maar daar heb je wel vrijwilligers voor nodig. Want overal heb je mensen die eenzaam zijn.”

“Wij pretenderen niet dat in Sneek alle eenzame ouderen die nog thuis wonen door ons bezocht zijn. De doelgroep wordt aangedragen via bijvoorbeeld de thuiszorg, thuisverpleegkundigen of de huisartsen. Als mensen geïnteresseerd zijn worden de gegevens van die persoon doorgegeven en Helma Oetelmans, vrijwilligster van het kernteam bij hen op bezoek voor een intakegesprek. Deelname is kosteloos, wat veel ouderen ook wel eens ongemakkelijk vinden maar er is altijd een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven. Geld is voor de meesten geen reden dat ze de deur niet uitkomen. Voor ons is dit jaar de grootste uitdaging dat we groeien en dat onze organisatiestructuur goed overeind blijft staan. Hoe groter je wordt hoe meer uitdagingen en dan heb ik het over vervoer, contactpersonen etc. We willen graag dat elke oudere een aanspreekpunt heeft. De stichting ‘Met je hart Sneek’ organiseert een keer per maand een ontmoeting met de groep ouderen en dat is altijd in een restaurant.”

De ‘Eet met je hart’ campagne duurt zes weken lang, van 1 november tot 12 december 2021. De Junior Kamer Sneek organiseert samen met restaurants, bedrijven en maatschappelijke instellingen waardevolle, terugkerende ontmoetingen voor ouderen.

Henk van der Veer