Aftrap culturele seizoen in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren tijdens UITfestival

SNEEK- Dit jaar trappen de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren voor het eerst het culturele seizoen gezamenlijk af tijdens het UITfestival Waterland van Friesland (WVF). De dorpen en steden die meedoen aan deze traditionele start van het culturele seizoen presenteren op 9 september het meest veelzijdige en spraakmakende culturele programma dat de regio te bieden heeft. Zo zijn er muziek-, dans- en theateroptredens, verschillende exposities, is er van alles te beleven voor de jeugd én staan er overal in beide gemeenten kraampjes van musea, ateliers, galeries en andere cultuuraanbieders. Een gevarieerd aanbod voor jong en oud dus.

De regio staat bol van de cultuur Tijdens het UITfestival WVF op 9 september (enkele activiteiten op 8 en 10 september) staan Balk, Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Joure, Kimswerd, Lemmer, Oudega, Sneek, Witmarsum/Pingjum, Wommels, Workum en Woudsend weer bol van de cultuur. De lokale comités zorgen voor een gevarieerd programma tijdens deze dag/dit weekend, met onder meer optredens, rondvaarten, verhalenvertellers, exposities van foto’s en schilderijen, (historische) wandelingen, beeldend kunstenaars in actie, poëzievoordrachten, kraampjes van cultuuraanbieders. Ook is er een speciale Kinderroute voor de jongste jeugd. Wethouder Marianne Poelman, van de gemeente Súdwest-Fryslân, verricht de officiële opening in Workum met de onthulling van een kunstwerk. In de Fryske Marren zal wethouder Janita Tabak het evenement feestelijk openen in Balk.

“Meer mensen bereiken” Dit jaar organiseren Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren het festival dus gezamenlijk. Een unieke samenwerking waardoor de organisatie doeltreffender kan werken op het gebied van marketing en productie. Iris Nutma (organisatie De Fryske Marren, tevens directeur van o.a. Museum Joure): "We kunnen onze krachten bundelen en het festival groter en beter maken met elkaar. Het UITfestival WVF biedt een unieke gelegenheid om de rijke cultuur en historie van Fryslân te ontdekken en te ervaren."

Het festival biedt niet alleen een unieke gelegenheid om kennis te maken met de cultuur in de verschillende dorpen en steden, maar creëert ook meer binding tussen de inwoners van beide gemeenten. Wiebren Buma (organisatie vanuit Súdwest-Fryslân, tevens directeur van CKS): "De samenwerking tussen de gemeenten is fantastisch. Het biedt ons de mogelijkheid om het festival verder uit te breiden en meer mensen te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat we een fantastisch festival gaan neerzetten waarin het culturele aanbod van deze regio centraal staat."

Het programma

Hieronder een greep uit het programma in de verschillende steden en dorpen. Het volledige programma is te vinden op uitfestivalwvf.nl (wordt constant aangevuld).

Balk: Cultuurmarkt, kunst in Doopsgezinde Kerk, koren, korpsen, gedichten, verteljas.

Blauwhuis: Theater, muziek in Vitus Muzyk Fabryk, monumentendag.

Bolsward: Gezondheidsplein, optredens, Lil Pier, activiteiten en workshops.

Goënga: Verschillende activiteiten.

Hindeloopen: Stadswandelingen, kunstgalerijen, textielatelier, Grote Kerk.

IJlst: Verschillende activiteiten.

Joure: Podia, cultuurmarkt, muziek, theater, kunstenaars, workshops.

Kimswerd: Thema-evenement, lezingen, markt, muziek, tentoonstellingen.

Lemmer: Muziek, dans, kunst, informatie stands, optredens, activiteiten.

Oudega: Film, toneelvoorstelling, poëzievoordrachten, muziek van Wiebe Kaspers, dans.

Sneek: Muziek, dans, kunst, foodtrucks, straattheater van beroemde Clown Murmuyo.

Witmarsum/Pingjum: Levend erfgoed, kerken, kunstexposities, verhalenverteller, streekmarkt.

Wommels: Culturele activiteiten, optredens, kinderactiviteiten, exposities.

Workum: Officiële opening, culturele evenementen, stadswandeling, open ateliers, concert.

Woudsend: Monumentenroute, exposities, muziek, dans, kinderactiviteiten, slotconcert.

Overkoepelende organisatie UITfestival WVF Súdwest-Fryslân: Cultuurplein Súdwest-Fryslân De Fryske Marren: Bibliotheken Mar en Fean, CVK It Toanhûs, Mar en Klif, Stichting Oud Lemmer en Museum Joure