Aftrap boomfeest tiendaagse voor vergroening van schoolpleinen: In Sneek planten basisschoolleerlingen 750 bomen en struiken

SNEEK- Woensdag 8 december planten zo’n 50 kinderen van drie Sneker basisscholen 750 bomen en struiken in de wijk De Domp in Sneek. Zij markeren daarmee de start van de boomfeest tiendaagse in Súdwest-Fryslân. Deze tiendaagse staat volledig in het teken van groen en vergroening van schoolpleinen om het tienjarig bestaan van de gemeente te vieren. De komende negen dagen wordt op of rondom de pleinen van nog eens twintig scholen een boom geplant. De bomen worden aangeboden door de gemeente. Wij nodigen u van harte uit om bij de aftrap aanwezig te zijn.