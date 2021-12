Aftrap boomfeest tiendaagse voor vergroening van schoolpleinen

SNEEK- Vanmorgen plantten zo’n 50 kinderen van drie Sneker basisscholen vele honderden bomen en struiken in de wijk De Domp in de stad. Zij markeerden daarmee de start van de boomfeest tiendaagse in Súdwest-Fryslân. Deze tiendaagse staat volledig in het teken van groen en vergroening van schoolpleinen om het tienjarig bestaan van de gemeente te vieren.

De leerlingen van de groepen 6-7 van de drie omliggende scholen in De Domp (Simon Havinga, De Oudvaart en Koningin Wilhelmina) gingen onder leiding van groenmedewerkers van de gemeente aan de slag met de aanplant van bomen en struiken aan de buitenkant van de wijk ter hoogte van het aquaduct. In totaal komen er 5.000 stuks zoals meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, liguster, krent, esdoorn, abeel, berk en hazelaar. Van deze soorten is bekend dat ze aantrekkelijk zijn voor bijen, hommels, vlinders en vogels.

De boomfeest tiendaagse is ontstaan dankzij suggesties van de schooljeugd zelf. “Tijdens de laatste kinderconferentie gaven onze jongste inwoners aan dat we duurzamer met de wereld moeten omgaan én dat buitenlessen aantrekkelijker moeten worden”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries. “Daarom planten we nu tien dagen lang bomen en struiken met de kinderen van zo veel mogelijk basisscholen in onze gemeente. Het is een mooie stimulans om met het vergroenen van pleinen aan de slag te gaan.”

De komende negen dagen wordt op of rondom de pleinen van nog eens twintig scholen druk geplant. De bomen worden aangeboden door de gemeente. Daarnaast krijgen de scholen een lespakket over bomen van NME Groen Doen. Bij het pakket hoort ook een groene prijsvraag. De klas die wint, gaat een dagje naar het Natuurmuseum in Leeuwarden.