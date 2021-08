Afsluitdijk Wadden Center: unieke beleving

SNEEK- Goed nieuws: de deuren van het Afsluitdijk Wadden Center staan weer open voor jou. Kom langs en ga voor een unieke beleving. Met uitzicht over Unesco Werelderfgoed de Waddenzee, een sneakpreview van de innovatieve Vismigratierivier in aanbouw en natuurlijk onze eigen Afsluitdijk.

Populair onder bezoekers is de virtual reality-beleving van de Vismigratierivier. Onder jouw ogen door de virtual reality-bril komt de innovatieve, wereldwijd bekende vispassage tot leven en zwem je als een vis door het water. Ook de interactieve maquette van de Afsluitdijk is een echte aanwinst. Op een speelse manier ontdek je hier dé plekken van de Afsluitdijk. Van de keersluizen bij Den Oever tot de dijkversterking. En op het dak van het Afsluitdijk Wadden Center kun je terecht voor een fenomenaal uitzicht over de Afsluitdijk, het IJsselmeer en de Waddenzee.

Coronamaatregelen

Het Afsluitdijk Wadden Center is elke dag open van 10.00 tot 17.30 uur. Reserveren is alleen nodig voor groepen, maar vanwege de 1,5 meter-maatregel geldt nog wel een maximumaantal bezoekers voor de expositie. Het kan daarom voorkomen dat je even moet wachten. Restaurant Skom is nog gesloten, maar voor een lekkere kop koffie of iets fris kun je gewoon terecht bij hun ‘to go’-punt.

Meer informatie

Zoek je een inspirerend en ontspannen dagje uit? Met je gezin, in je eentje of met de hele klas? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de geschiedenis én toekomst van de Afsluitdijk? Kom langs in het Afsluitdijk Wadden Center. Voor meer informatie: afsluitdijkwaddencenter.nl.

Toegangsprijzen:

Tot 4 jaar: gratis

4 tot 12 jaar: € 3,00

Vanaf 12 jaar: € 5,00