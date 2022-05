Afsluitdijk vrijdagnacht afgesloten in beide richtingen

SNEEK- De Afsluitdijk is vrijdagnacht dicht tot 08.00 uur 's ochtends op zaterdag, in beide richtingen. De weg wordt afgesloten omdat het wegdek bij Kornwerderzand verbeterd wordt. Daarvoor zijn voorbereidingen nodig.

Verkeer die nacht in beide richtingen wordt omgeleid over de N307 en door de Flevopolder. De extra reistijd kan tussen de 10 en 90 minuten zijn, zegt Rijkswaterstaat, afhankelijk van waar de reis begint en wat de bestemming is.

Door het werk 's nachts uit te voeren is de doorstroming van het verkeer overdag beter, zegt Rijkswaterstaat. Overdag zijn er dan minder momenten waarop het verkeer stil komt te staan.