Afsluitdijk van vrijdagavond tot zaterdagmorgen dicht

SNEEK- Let op! Nachtafsluiting van de Afsluitdijk/A7 op vrijdag 21 oktober, van 22.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend.

De weg is in beide richtingen dicht tussen Den Oever & knooppunt Zurich. Omrijden kan via de Houtribdijk N307 & de Flevopolder. Extra reistijd: 10 - 90 minuten.

Op 28 oktober, tussen 22.00 uur en 08.00 uur zal de Afsluitdijk nogmaals zijn afgesloten voor het verkeer.