Afsluitdijk komende twee weekenden 's nachts dicht vanwege werkzaamheden

SNEEK/Bolsward-De komende twee weekenden is de Afsluitdijk op vrijdag- en zaterdagnacht in beide richtingen dicht voor verkeer. Het geldt dus 23-24 en 30-31 juli tussen 22.00 uur en 08.00 uur. Het sluiten heeft te maken met het verplaatsen van de zandtransportband, die nodig is voor het sterker maken van de dijk.

De transportband maakt het mogelijk om over de vangrails, vluchtstroken en rijbanen heen zand van het IJsselmeer naar de Waddenzeekant te transporteren. Zo hoeven er geen vrachtwagens of schepen met zand naartoe.

In verband met de veiligheid voor weggebruikers en bouwmedewerkers is het nodig om de dijk even af te sluiten. Of de Afsluitdijk echt 's nachts dicht is, hangt nog wel af van de wind. Want als het te hard waait, kunnen de werkzaamheden niet veilig worden uitgevoerd.