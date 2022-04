Afscheidsfeest juf Tineke Pheifer IKC Klaver Fjouwer Oudega!

OUDEGA- Vrijdag 1 april was het groot feest in Oudega, juf Tineke Pheifer nam afscheid van het onderwijs. Officieel pas op 1 mei 2022 maar omdat het dan vakantie is werd afgelopen vrijdag al het feest gevierd

's Ochtends vroeg werd juf Tineke al getrakteerd op een ontbijt op bed. Vervolgens werd zij in het frisse winterweer rondgereden op een quad door het dorp in haar rode jurk. Ze kreeg van elke leerling een rode bloem en werd in de school door alle leerlingen toegezongen. Rood is de kleur van juf Tineke, rood staat voor liefde en verbondenheid. De middag en avond van de dag stonden in het teken van het instuderen en uitvoeren van de musical Esther.

Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos studeerde in 1 dag de musical in met alle leerlingen. 's Avonds werd in MFC 't Joo deze musical opgevoerd voor alle ouders, familie en vrienden van juf Tineke en vele belangstellenden. Het was een hele speciale dag waarop juf Tineke in stijl afscheid nam van het onderwijs en dat het weer mogelijk was om met alle leerlingen van de school voor een overvolle zaal op te treden, wat hadden we dit gemist in de afgelopen twee jaren.

Juf Tineke is 27 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Zij heeft lesgegeven op scholen in IJlst, Oosthem en Oudega. Per 1 mei gaat zij officieel met pensioen.