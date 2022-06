Afscheid van een geliefde portier

SNEEK- Afgelopen weekend namen we door middel van een receptie afscheid van Cor Zijlstra als vaste portier én gezicht van Theater Sneek.

“Mede namens Cor bedanken we iedereen die gehoor heeft gegeven aan de oproep om Cor een kaartje te sturen met mooie herinneringen en een groet. En posttas vol brieven en pakketjes werd 's avonds door de Ashton Brothers als verrassing aan Cor overhandigd. Alwaar hij met een biertje in de hand onderdeel werd van de toegift en zo het grote applaus in ontvangst kon nemen dat hij heeft verdiend”, aldus de medewerkers van Theater Sneek.