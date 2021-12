Afscheid juf Alie van It Wrâldfinster Heeg

Om de dag feestelijk te beginnen werd juf Alie opgehaald van huis met de aanwezige kinderen en leerkrachten. De leerlingen hadden een geleende bakfiets mooi versierd en omgetoverd tot de ‘Alie-express’. Met meester Gerben als chauffeur zijn ze een rondje door Heeg gefietst, langs de plaats waar de oude school heeft gestaan om vervolgens weer door iedereen op het schoolplein opgewacht te worden.

Na de kerstvakantie gaat juf Alie aan de slag in Joure. “We wensen haar als leerlingen en leerkrachten van It Wrâldfinster veel succes en plezier, we gaan je missen”, aldus de kinderen en collega’s van It Wrâldfinster.