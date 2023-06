Afraw Nation Kampioenen!!

GORREDIJK- Afro dansgroep Afraw Nation van Eijer Producties uit Gorredijk won niet alleen zaterdag 3 juni de eerste prijs op het Noord Nederlands Kampioenschap Streetdance in Drachten, maar ook zondag 11 juni tijdens het Nederlands Kampioenschap in Steenwijk. Met hun buitengewone optreden wisten ze het publiek en de jury te betoveren en versloegen ze in totaal 20 andere teams in de finales.

Afraw Nation, opgericht in 2016 door Jenny Bhasin, is een dynamische dansgroep die zich toelegt op afrodance. Deze jonge getalenteerde dansers hebben een bijzondere indruk achtergelaten tijdens de kampioenschappen. Niet alleen waren de juryleden onder de indruk van hun optreden, maar ook het publiek werd gegrepen door hun passie en energie. Het applaus en gejuich waren oorverdovend en na afloop werden ze zelfs benaderd door andere dansers voor foto’s en felicitaties.

Jenny Bhasin, de oprichter van Afraw Nation en tevens docent bij Eijer Producties, gelooft sterk in de kracht van afrodance en de impact ervan op de dansgemeenschap in Friesland. Ze heeft met Afraw Nation bewezen dat afrodance dezelfde erkenning en waardering verdient als andere populaire dansstijlen zoals streetdance en hiphop. Het is dan ook niet verrassend dat steeds meer dansgroepen deze invloedrijke dansvorm in hun choreografieën opnemen.

“Dansen gaat niet alleen over bewegen op muziek. Het gaat om een gevoel van samenhorigheid en vrijheid”, aldus Jenny Bhasin. “Afrodance biedt een platform waarop iedereen kan schitteren zonder oordeel of labels. We zijn allemaal één, en dat geeft een onbeschrijflijk gevoel van bevrijding.”

Lessen in Sneek en Heerenveen

Naast het succes op het Noord Nederlands Kampioenschap heeft Afraw Nation een groeiende fanbase opgebouwd via sociale media, met een sterke aanwezigheid op Instagram en TikTok. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het ervaren van afrodance, biedt Eijer Producties afrolessen aan in Sneek en zal na de zomervakantie ook starten met lessen in Heerenveen.