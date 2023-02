Afraw Nation behaalt eerste plaats op voorronde Nederlands Kampioenschap

Met meer dan 160 teams die meededen aan deze wedstrijd, was de prestatie van Afraw Nation nog indrukwekkender. Dankzij het harde werk en uitmuntende uitvoering van de groep, kon het publiek genieten van een geweldig optreden.



Afraw Nation is een Afro wedstrijdteam die in 2016 is opgericht door Jenny Bhasin. Met de intentie en doel om Afro meer in het Noorden te verspreiden en dansers bij elkaar te brengen in verschillende leeftijden en ervaringen. Afro Nation staat voor eenheid, een cultuur en een passievolle familie. Sinds de oprichting van Afraw Nation zijn ze twee seizoenen Noord Nederlands kampioen geworden. Naast Jenny bestaat het team uit: Faibiana, Bellmary, Justin, Vero, ,Dilara, Famiya, Liselot, Rosalien, Somer, Indiana, Yvonne en Nadine.



Soneo Dance Challenge is één van de grootste danswedstrijd in België en Nederland en speelt zich af in theaterzalen in Nederlandse en België met professionele belichting, juryleden en fotografen. Winnaars van het NK hebben uiteindelijk de mogelijkheid om ook deel te nemen aan het EK en WK. De wedstrijd is toegankelijk voor dansers van alle niveaus en alle leeftijden in de dansstijlen urban, modern, hedendaags, jazz en klassiek ballet.