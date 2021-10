Afgetekende zege VC Sneek bij Eurosped (0-3)

Vroomshoop- VC Sneek heeft de doordeweekse competitiewedstrijd tegen Eurosped overtuigend gewonnen. De formatie van trainer/coach Jeffrey Scharbaai had gezien de setstanden ogenschijnlijk weinig moeite met de thuisploeg die op een 0-3 nederlaag getrakteerd werd. Daarmee boekten de Snekers de derde triomf op een rij en heeft de Waterpoortformatie zich inmiddels stevig in het linker rijtje van de ranglijst genesteld. ”Het was een degelijke overwinning”, aldus Scharbaai na afloop met gevoel voor understatement getuige de setstanden 17-25, 16-25 en 18-25.

De Markelose trainer/coach overwoog gezien de afstand vanaf zijn woonplaats naar Vroomshoop nog even om de fiets te pakken, maar uiteindelijk verkoos hij zijn bolide boven zijn stalen ros. Het autoritje naar huis zal hem ongetwijfeld goed zijn bevallen, want zijn team was in een iets meer dan uur klaar met de formatie van Petra Groenland. “Tja, we speelden prima en zonder absolute top te zijn vandaag, ”vatte Scharbaai de wedstrijd samen.

Teller

Hij begon met Britt Schreurs, Anniek Siebring, Roos van Wijnen, Nynke Oud, Lieze Braaksma en Rixt van de Wal. Libero Geldou de Boer mocht in het witte tricot weer het verdedigende werk opknappen. Meteen vanaf de start hadden de Snekers het heft in handen en bouwden in alle sets een ruime voorsprong op. Alleen in de derde set stokte de teller even, maar na een van de weinige time-outs van Jeffrey Scharbaai stoomden de blauwhemden door naar een duidelijke 18-25 setzege. Britt Schreurs haalde op matchpoint de trekker over voor de eindstand.

Voor de wedstrijd wist VC Sneek niet wat het kon verwachten van Eurosped. Een geheel nieuwe ploeg en dus op veel plaatsen veranderd. “Petra heeft een prima ploeg met veel talenten en zij maakt er een mooi team van, ”weet Scharbaai. Groenland was jarenlang succesvol trainster bij VC Sneek en pakte zes prijzen destijds: het landskampioenschap, de Super Cup en de beker. Vandaag konden de thuisploeg geen potten breken. “We maakten weinig fouten en daardoor was het verschil groot, “zei Scharbaai.

Suprematie

Dat was een waarheid als koe, want wie in iets meer dan 60 minuten de tegenstander in eigen hal wegspeelt, geeft de suprematie overduidelijk aan. Roos van Wijnen mocht de meeste credits ontvangen voor haar optreden. “Ze speelde uitstekend en was aan onze kant de uitblinkster”, constateerde Scharbaai.

Met nu negen punten uit vier duels staat VC Sneek op de vierde plaats. Veel zegt dat in dit prille seizoen nog niet. Komende zondag ontvangt men in de Sneker Sporthal nieuwkomer VV Utrecht. Om 16.00 uur is dan het startschot.