Aeres wint 5e Waste Battle met heuptasje

SNEEK- Tijdens de spannende finale van de Waste Battle streden in het Cultuur Kwartier in Sneek zes teams tegen elkaar met hun ideeën om zwerfafval te voorkomen. De teams van het CSG Bogerman, Nordwin College en RSG Sneek pitchten hun idee voor de volle zaal en een zestal juryleden. Naomi de Jong en Hedwig Steigenga werden gekozen als winnaar.

Zij presenteerden een heuptasje waar je je afval in kan doen. Ook handig voor op festivals, want er zijn ook tasjes met ruimte voor een duurzame festivalbeker. Wethouder en tevens juryvoorzitter Mirjam Bakker overhandigde hun een cheque. Met dit geldbedrag mogen ze het idee dit jaar gaan uitvoeren.

Voor de vijfde maal

De Waste Battle, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvond, is een initiatief van Gooitske Zijlstra. Het thema deze editie was snack- en snoeproutes. “Daar is echt winst te behalen”, vertelt Zijlstra. Daarmee doelt zij op de routes tussen bijvoorbeeld school en de supermarkt, waar afval niet altijd netjes in de prullenbak belandt. Afgelopen najaar vonden de voorrondes plaats op de scholen. Na het winnen van de publieks- en juryprijs mochten twee teams per school, hun idee tijdens de finale voorleggen aan de jury. “We vinden het belangrijk om de jeugd op een originele manier mee te laten denken over dit maatschappelijke probleem en elk jaar ben ik weer onder de indruk van de creativiteit van de leerlingen” geeft Wethouder Mirjam Bakker enthousiast aan.

De finale van de Waste Battle werd vanwege corona enkele keren uitgesteld. “Nu het weer kon, hebben we er een feestje van gemaakt”, aldus Zijlstra. Daarmee doelt zij op het optreden van de presentator en rapper Martijn Werkhoven, ook bekend als Raptiel (bekend van o.a. Tiktokfilmpjes). Hij zette de zaal op z’n kop, vlak voor de prijsuitreiking door de wethouder. Zij vertegenwoordigde de jury bestaande uit afgevaardigden van Jumbo Kooistra Supermarkten, Roelofs Groep, Omrin, Donker Groep en de gemeente Súdwest-Fryslân.