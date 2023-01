Aeres VMBO Sneek introduceert twee nieuwe themaklassen

Groene Atelierklas

Bij de Groene Atelierklas* staan ontwerpen en creëren centraal. Je volgt creatieve workshops in de ‘groene sector’ en maakt zo kennis met uiteenlopende vormen van onder andere kunst, cultuur, upcycling en vakmanschap. Van LandArt, tekenen, eco-printen, schilderen, fotograferen, bloemwerk, stylen tot 3D-productontwerp. In de lessen word je uitgedaagd om vanuit verschillende oogpunten naar een object te kijken. Hoe zit het precies in elkaar? Hoe gebruiksvriendelijk moet het zijn? Hoe komt het eruit te zien? Ga je voor design of functionaliteit? Is het item duurzaam? Wat doe je met restproducten? Verschillende technieken worden ingezet bij het maken van (originele) artikelen. De Groene Atelierklas is voor creatieve leerlingen die graag iets bedenken en willen maken. Relevante ervaring is niet vereist, het belangrijkste is dat je out-of-the box kunt denken. Afke Hepkema (docent Kunst en Cultuur) en Hanneke van der Waal (docent Bloem en Styling) vertellen er tijdens de Doedag en Open avond op 1 februari as. graag meer over.

Outdoorklas

Bij de nieuw op te zetten Outdoorklas*, draaien de extra lessen zoveel mogelijk om buitenactiviteiten. Skeeleren en survivalbaan, boswandeling en brug bouwen, vuur maken en voetballen, wedstrijdvissen en waterskiën, het kan zo maar op het rooster staan! Niet alleen extra sport, maar ook het groene aspect wordt benadrukt bij deze keuzeklas. Denk hierbij aan excursies naar Staatsbosbeheer en het groenonderhoud bij recreatieve bedrijven. Ga je graag op ontdekkingspad en vind je het fijn om te bewegen? Heb je veel energie, ben je ondernemend en houd je ervan om actief bezig te zijn? Of wil je kennismaken met diverse sporten en kijken wat bij jou past? Dan zit je goed in de klas waar ‘outdoor’ centraal en plezier voorop staat! Belangstellende nieuwe vmbo-leerlingen kunnen zich in het voorjaar van 2023 hiervoor inschrijven. Fabian Booij (docent Bewegingsonderwijs) en Jenno de Boer (docent Groen) vertellen er tijdens de Doedag en Open avond op 1 februari as. graag meer over.

Paardenklas

In het schooljaar 2022/2023 is een pilot gestart met een Paardenklas*. Hiervoor was veel belangstelling en er schreven zich in totaal 40 basisschoolleerlingen in. Docent Nienke Schrale is overdonderd door alle positieve reacties van zowel de leerlingen die dit schooljaar in de paardenklas zitten, als hun ouders. Ook voor het nieuwe schooljaar zal er daarom gekozen kunnen worden voor deze bijzondere klas. Omdat er veel dieren aanwezig zijn bij de school en er een aparte paardenstal met leslokaal is, was het opzetten van een dergelijke speciale klas een unieke kans voor Aeres VMBO Sneek.

Over Aeres Sneek

Aeres VMBO Sneek biedt onderwijs binnen de Basisberoepsgerichte leerweg (BB),

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB), Gemengde leerweg (GL) en Theoretische leerweg (TL/MAVO). Naast de nodige theorie, staat Aeres VMBO Sneek bekend om het ‘groene profiel’. Dit betekent dat er veel praktijklessen worden gegeven, in Dier & Vee, Groen, Techniek, Techniek & Innovatie, Voeding & Gezondheid, Beeld & Vorming en Bloem & Design. Na het behalen van een vmbo-diploma kan er doorgestroomd worden naar allerlei mbo-opleidingen (diverse niveaus) en naar de HAVO, mits aan de juiste eisen wordt voldaan. Bij Aeres in Sneek, aan de Harste 2, is het ook mogelijk om naar het mbo te gaan. In dezelfde school worden zo’n 30 opleidingen aangeboden op niveau 1 en 2, met als leerweg BOL (leren en stage) of BBL (werken en leren). Bijvoorbeeld in de richtingen groen, dier, voeding, Retail, horeca, verkoop, natuur en logistiek. Op Aeres MBO Leeuwarden zijn nog meer richtingen en kan ook niveau 3 en 4 worden gekozen.

*) Het zou kunnen dat er restricties zijn in het maximaal aantal leerlingen per specialisatie, in verband met de logistieke en organisatorische aspecten. Ook is het mogelijk dat een financiële bijdrage wordt gevraagd voor reis- en verblijfskosten. Het aanvullende aanbod vindt binnen de kaders van de school plaats en het geboden onderwijs is passend bij het gekozen niveau.