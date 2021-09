Aeres MBO: “Het is erg betekenisvol, uitdagend en mooi om in de groene sector te werken”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Aeres MBO.

Het kiezen van een opleiding is het begin van de reis naar jouw droomberoep. Maak kennis met Aeres MBO om te zien wat wij jou kunnen bieden. Aeres MBO (voorheen Nordwin College) is een onderwijs- en kennisorganisatie voor de groene sector met focus op Agro, Food en Leefomgeving. In Friesland kun je het niveau 1&2 opleidingen volgen in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. In Leeuwarden bieden we ook de niveaus 3&4 aan. Bij Aeres MBO volg je ondernemend beroepsonderwijs met respect voor mens, dier en natuur.

“Onze dag is geslaagd als we in onze stand enthousiaste mensen krijgen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod en de groene sector. We willen de mensen graag enthousiast maken om deel te nemen aan een opleiding of cursus, zodat ze in de toekomst een leuk beroep uit kunnen oefenen. Het is namelijk erg betekenisvol, uitdagend en mooi om in de groene sector te mogen werken!”

Harste 2, 8602 JX Sneek | www.aeresmbo.nl

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO