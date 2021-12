Aebe Aalberts per 1 januari 2022 nieuwe fractievoorzitter CDA Fryslân

Aebe Aalberts (1977) is Statenlid sinds 2019. Naast zijn werk als Statenlid is hij o.a. sectorspecialist bij LTO Nederland. Aebe is getrouwd, vader van vier kinderen en woonachtig in Damwâld.

Aebe: “Allereerst wil ik Johan danken voor zijn enorme inzet. De komende weken zal ik beetje bij beetje zijn taken overnemen om per 1 januari aanstaande dat in het geheel te doen. Dank aan de fractie voor haar steun mij als voorzitter te kiezen. Samen blijven we ons vol inzetten foar Fryslân, ‘goed voor elkaar’.’”

Johan: “Na deze Statenperiode ben ik twaalf jaar Statenlid geweest. Daarom is het nu ook de tijd dat ik graag het fractievoorzitterschap wil overdragen. Ik ben acht en een half jaar met veel plezier voorzitter geweest. In Aebe heb ik een goede opvolger met wie ik me het laatste jaar van deze periode zal blijven inzetten voor de Friese zaak.”

Partijvoorzitter Theo Joosten feliciteert Aebe met zijn nieuwe rol, hij is blij te zien dat de fractie in hem de juiste persoon ziet. Ook wil hij Johan danken voor zijn jarenlange inzet voor de fractie.