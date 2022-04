Advies informateur Súdwest-Fryslân: coalitie PvdA, CDA en FNP

SNEEK-Informateur Hetty Janssen adviseert een coalitie van PvdA, CDA en FNP voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Verder is het advies om een college te vormen met vijf wethouders. Twee wethouders voor de PvdA en het CDA en één wethouder voor de FNP.

De nu voorgestelde coalitie kan rekenen op 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad.

Janssen die fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Fryslân is, sprak de afgelopen week met vertegenwoordigers van alle elf fracties die in de nieuwe gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Wie voor PvdA, CDA en FNP de wethouders worden is nog onderwerp van bespreking tussen de drie partijen. Ook de portefeuilleverdeling moet nog worden vastgesteld.

De gemeenteraad bespreekt het advies van de informateur op maandag 11 april vanaf 19.30 uur. Deze bijeenkomst is openbaar.

