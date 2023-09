Advertorial: Bij New York Pizza Sneek eet je ook graag de randjes op

Dit jaar viert de New York Pizza-keten in Nederland, ook wel ‘The Master of Dough’ genoemd, haar dertigjarig bestaan. Dat moet gevierd worden, vinden ze ook in Sneek, waar New York Pizza gevestigd is aan de Gedempte Pol 9. Wie jarig is, trakteert en daarom werden er afgelopen 15 september in de Sneker vestiging gratis pizza’s uitgedeeld. Er gingen maar liefst tweehonderd gratis pizza’s over de toonbank.

In heel Nederland zijn er op dit moment 274 New York Pizza-zaken; aan het eind van dit jaar zullen het er naar verwachting 300 zijn. 160 daarvan zijn franchise-winkels. Ivo de Jong (34) en zijn compagnon Jacco Hendriks (28) zijn sinds 1 augustus de nieuwe franchisenemers in Sneek. “Net voor de Sneekweek gingen we open”, vertelt Ivo de Jong. Hij heeft in Leeuwarden ook nog twee New York Pizza-zaken en is ook nog eigenaar van de New York Pizza in Lelystad. Jacco Hendriks is mede-eigenaar in Sneek.

Succesformule

Wij bezochten de twee gedreven ondernemers en pizzabakkers, die weer nieuw leven in de New York Pizza-vestiging in hartje Sneek willen blazen. “Want dat was beslist nodig. Beetje achterstallig onderhoud, in de ruimste zin van het woord, laten we het daar maar op houden”, zegt Ivo de Jong. “We willen de Snekers opnieuw kennis laten maken met New York Pizza, maar dan wel in een vestiging van kwalitatief hoog gehalte en met een uitstekende service.

Unieke receptuur

Beide mannen zijn helemaal lyrisch als ze over ‘hun pizza’s’ beginnen te vertellen. Beiden zijn het er over eens dat het de smaak is die de New York Pizza’s van andere pizza’s onderscheidt. Jacco: “De structuur van het deeg en het meel waarmee wij werken zijn bijvoorbeeld echt goed. En vergeet de producten niet waarmee wij de pizza’s beleggen; die zijn alleen maar voor en door New York Pizza ontwikkeld. Die zul je niet snel ergens anders vinden.” “De receptuur is zeker uniek te noemen,” vult Ivo aan, “en heel vers.”

Tomatensaus door de aderen

Jacco Hendriks hoort z’n collega Ivo met een brede glimlach aan, als deze reclame maakt voor het product waarover ook híj zo enthousiast is. Dat maakt het voor hem ook zo fijn om deze job uit te voeren, meent Jacco. “Eerder werkte ik ook al voor Ivo in een van zijn twee zaken in Leeuwarden; binnengekomen als zeventienjarige pizzakoerier en opgeklommen tot bedrijfsleider. Dat ik nu een kans krijg om in Sneek mede-eigenaar te worden is natuurlijk meer dan een uitdaging voor een 28-jarige. En ik heb heel veel vrijheid in deze baan. Ik krijg alle kansen om van deze pizzeria in Sneek wat moois te maken.”

Op zijn beurt weet Ivo de Jong - hij is werkgever van 95 mensen in Leeuwarden, Lelystad en Sneek - wel te vertellen waarom Jacco zo op z’n plaats is bij New York Pizza: “Jacco heeft de tomatensaus door zijn aderen stromen”, lacht hij.

Tweede pizza gratis voor lezers van GrootSneek

Op 15 september gingen er al tweehonderd gratis New York Pizza’s over de toonbank aan de Gedempte Pol. Die actie, waar heel veel scholieren op af kwamen, bracht letterlijk en figuurlijk reuring bij de vestiging in Sneek. De actie krijgt een vervolg met een ‘tweede pizza gratis’-actie, zowel bij het bezorgen als afhalen van deze lekkernij. Een bon in GrootSneek invullen voor een tweede gratis pizza is ook mogelijk. Iedereen die graag een keer kennis wilt maken met New York Pizza krijgt nu de tweede pizza gratis met de kortingscode : GROOTSNEEK. De bon is beperkt houdbaar en geldig tot en met 5 oktober 2023.

Personeel gevraagd

“Er werken in Sneek op dit moment twaalf mensen, maar we willen naar 25 medewerkers toe”, laar Jacco Henriks nog weten. “Dus als je wilt solliciteren, voel je van harte welkom; we kunnen nog collega’s gebruiken.” We noemen hier dan maar even de website waar je terecht kan, als je werk zoekt in de Sneker vestiging van New York Pizza: www.newyorkpizzasneek.nl.