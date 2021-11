Adventsster schittert aan de Prinsengracht in Sneek

SNEEK- Afgelopen zondag is de Adventsperiode begonnen. Aan de Prinsengracht in Sneek schittert ondertussen een heuse Adventsster.

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.

De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 28 november t/m vrijdag 24 december en duurt 27 dagen.