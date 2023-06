Advendo Workshops voor kinderen

SNEEK- Advendo Korpsen Sneek organiseert binnenkort, op 17 juni a.s., een leuke workshop voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Een superleuke manier voor de kinderen om kennis te maken met muziek en dans. Willen jullie ons helpen met de promotie van deze workshop?

Kom je ook naar onze workshop?

Voor wie? Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.

Wanneer? Zaterdag 17 juni 2023

Hoe laat? De workshop start om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

Hoe lang? De workshop duurt ongeveer 1,5 uur.

Waar? Advendo-gebouw, Korte Vreugde 22, Sneek

Wat gaan we doen? De kinderen maken kennis met allerlei onderdelen van Advendo: Muziek, ritmes, dans en vooral plezier!

En de ouders dan? Kom ook gezellig mee! We praten jullie graag bij over alle mogelijkheden binnen Advendo, vanzelfsprekend onder het genot van een bakje koffie of thee.