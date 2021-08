Advendo Superkids begint weer

SNEEK- Zit jij in groep 2 of 3 en lijkt het jou leuk om deel uit te maken van een muzikale en superleuke vereniging, kom dan 25 september een kijkje nemen bij de Superkids.

Bij de Superkids leren wij op een actieve en speelse manier kennis met muziek en dans. De superkids is om de week op zaterdag ochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur in het Advendogebouw aan de Korte Vreugde 22 in Sneek. Kom gezellig een keertje langs om mee te doen of te kijken! Neem gerust je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mee, zodat we zo veel mogelijk kinderen kunnen enthousiasmeren met onze leuke vereniging.

Wil je meer weten over de groepen en opleidingen die wij binnen de vereniging hebben, neem dan een kijkje op https://advendo.nl/groepen of vraag ons gerust naar meer informatie.