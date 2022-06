Advendo Korpsen en Oranje Bolsward willen show stelen tijdens muziekspektakel Grutsk

Advendo Korpsen

Advendo Korpsen is goed vertegenwoordigd tijdens Grutsk. Zo zal Jong Advendo ’s middags op het Oldehoofsterkerkhof een showoptreden verzorgen. Ook doen ze mee met The Battle. Vijf groepen gaan met elkaar de strijd aan tijdens spectaculaire drumbattles. Jong Advendo zal zeker twee battles gaan voeren. Bijzonder wordt ook het optreden van Advendo Vlag, een dansgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.

Middagprogramma

Het slagwerkensemble van Oranje Bolsward geeft zaterdagmiddag een 45-minuten durend concert op het hoofdpodium van Grutsk. Naast Oranje Bolsward, The Battle en Jong Advendo zijn er tussen 13:00 en 17:30 uur ook optredens van Brassband Fryslân, Jong Pasveer, de Jouster Fanfare en Takostu Slag. Tijdens de Battle neemt Jong Advendo het op tegen de Sternse Slotlanders uit Franeker, NFPC Dokkum, Noordenveld Roden en V.I.O.S. Kootstertille.

Slotspektakel

Grutsk wordt afgesloten met een spectaculaire avondshow. De show wordt om 19:30 uur geopend door onder andere Traditional Collective. Daarnaast zijn er optredens van Brassband de Bazuin Oenkerk met medewerking van zangeres Jody Berghuis. Takostu Stiens geeft een showdemonstratie en er is een optreden van Dansen in Friesland (DIF). Tijdens de avondshow vindt ook de finale van The Battle plaats. De show wordt afgesloten met een concert van bigband Want2Swing én Elske DeWall. Grutsk is rond 22:30 uur afgelopen.

Gratis toegang

De organisatie van Grutsk wil de Friese amateursector een boost geven. Veel verenigingen hebben twee lastige coronajaren achter de rug. Inmiddels kan iedereen weer volop repeteren en optreden. Tijdens Grutsk kunnen ze zich aan het grote publiek presenteren. Mede daarom is de toegang tot het evenement gratis. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van muziek, zang, show en dans. Pal naast het festivalterrein kan men tevens genieten van een hapje en drankje.

Meer informatie

Meer informatie over Grutsk is te vinden op www.grutsk.fr. Toegang tot het terrein is gratis.