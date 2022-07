Advendo is wereldkampioen - ‘Het vaandel is weer thuis’

KERKRADE - Advendo Korpsen heeft de wereldtitel weer terug. Op het WMC in Kerkrade tijdens het onderdeel Marsparade kwam zaterdag het beste van Advendo naar boven en dat leverde met 92,54 punten de hoogste juryscore op. Tweede werd Showband Takostu uit Stiens met 90,54 en derde eindigde de Bicycle Showband Crescendo uit Opende (90,15).

Advendo had alles gezet op de marsparade die de naam 'Black & White Hearted' had gekregen. Een verwijzing naar de clubkleuren van het korps, maar vooral een eerbetoon aan de in 2020 overleden dirigent Marc Brinkhuis, Advendoman met een groot Advendohart.

Advendo zette een dijk van een marsparade neer, kreeg het publiek in het Parkstad Limburg Stadion op de banken en dat werd door de jury beloond met de hoogste score. "Een bijzondere dag en een prachtprestatie. Marc zou een trots man zijn geweest", vertelt slagwerkinstructeur Richard Kampstra licht geëmotioneerd voor Korpsmuziek Radio.

Zondag gaat het seniorenkorps nog een keer schitteren in de finals van het onderdeel Show. Maar gisteren viel alles op zijn plaats voor Advendo. De wereldtitel is weer terug in Sneek!