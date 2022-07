Advendo door naar finale show championship division

KERKRADE - Advendo Korpsen Sneek heeft zich vrijdag tijdens het Wereld Muziek Concours 2022 in Kerkrade weten te plaatsen voor de finales van het onderdeel show. De beste 12 korpsen plaatsten zich en daar zit Advendo dus bij. De finale in de championship division is zondag.

Vandaag vinden de marsparades van het 2022 WMC plaats en dat moet een speciale dag worden voor de Advendo. De strijd om de wereldtitel in dit onderdeel start om 10.45 uur. Advendo is als 10e korps aan de beurt. Het optreden van Advendo is van 13.25 tot 13.45 uur en is te volgen via een (betaalde) livestream op WMC.nl.