Administratiegebouw OBW in de steigers

SNEEK- Het Administratiegebouw van het Old Burger Weeshuis is deze week in de steigers gezet. Er zullen onderhoudswerkzaamheden aan het monumentale gebouw worden gepleegd, waaronder uitgebreid schilderwerk.

Geschiedenis van het gebouw

In 1581 werd het Old Burger Weeshuis (OBW) opgericht en vestigde zich in de verlaten gebouwen van het Kruizebroedersklooster. Voor het groeiende aantal wezen werd in 1854 een nieuw gebouw neergezet naar ontwerp van architect Isaäc Warnsinck.

“Begin twintigste eeuw ontstaat de behoefte aan een representatief administratiegebouw, met vergaderruimte voor de voogden en voogdessen, en ruimte voor kantoor en archief. Dit gebouw verrijst naar ontwerp van architect Nicolaas Molenaar in 1904 op een onbebouwd terrein waar eerder de kloosterkapel heeft gestaan. Molenaar bouwt het in oud-Hollandse stijl met verwijzingen naar de late middeleeuwen, zoals de met pinakels bekroonde trapgevels”, aldus staat te lezen op de site van het O.B.W. : https://www.obwsneek.nl