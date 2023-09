Administratief medewerker | 16-32 uur | VACATURE

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Houd jij van een divers takenpakket? Dan bieden wij de baan die jij zoekt. In deze functie beheer je de boekhouding van ons bedrijf, verzorg je de BTW-aangiftes en betalingen. Ook doe je allerlei inkooptaken en werk je mee in onze webshops. Je werkt in een klein team met korte lijnen. Je bent leergierig en staat ervoor open om naast de administratie zaken op te pakken die voor handen komen.

Als administratief medewerker kom je te werken in een hecht en ervaren team. Ze gaan je helpen het bedrijf en de diverse werkzaamheden onder de knie te krijgen. Het is belangrijk dat je enige ervaring hebt opgedaan binnen de administratie. Als team zijn jullie de schakel rondom de orderverwerking, goederenstromen en de administratieve afhandeling. De vacature is voor 16-32 uur per week. Je werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag en eventueel de rest in overleg.

Jouw werkzaamheden

Dagelijkse verwerking van bestellingen.

Bewaken van levertijden en voorraadbeheer.

Het ontvangen van gasten, beantwoorden van de telefoon en verwerken van de post.

Debiteuren en crediteuren beheer.

Assisteren bij het aannemen van orders per mail of telefonisch.

De administratie beheren in Snelstart.

Wat verwachten wij van jou

Je hebt MBO werk- en denkniveau.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Je bent vaardig met MS Office. Kennis van Magento en Snelstart is een pré.

Je werkt gestructureerd en zorgvuldig, bent oplossingsgericht en stressbestendig.

Je bent leergierig en staat ervoor open naast de administratie andere organisatorische taken uit te voeren.

Aanbod

Een uitdagende baan in een dynamisch bedrijf waar geen dag hetzelfde is.

Een informele en open werksfeer in een klein team.

Vooruitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Ruimte en ontwikkeling passend bij jouw capaciteiten d.m.v. een interne opleiding.

Een marktconform salaris volgens CAO INretail-wonen.

Over ons bedrijf

Op de hoek van de Pompmakker en de Skrynmakker vindt u het riante bedrijfspand van Friesland Parket. Behalve kantoren en magazijn is er een schitterende showroom waar een ongeëvenaard assortiment houten vloeren, parket, bamboe en PVC valt te bewonderen. Op meer dan 250 m2 vloeroppervlakte is alles onder één dak gebracht. Al onze werkzaamheden worden al 45 in eigen beheer uitgevoerd.

Wij werken alleen maar met eigen vaste mensen. We hebben een informele en open werksfeer in een klein en hecht team.

Wil jij graag aan de slag als administratief medewerker in Heerenveen? Graag ontvang ik je CV + motivatie via https://frieslandparket.nl/nieuws/administratief-medewerker-vacature Voor vragen kan je mij (Lammert Atsma) tijdens kantooruren bereiken op 0513-626507 of kom langs bij Friesland Parket op de Pompmakker 7 in Heerenveen.