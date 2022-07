Actuele toeristische informatie via widget maakt Fryslân nog gastvrijer

SNEEK- Altijd overal eenvoudig up-to-date informatie vinden over onder meer wandel- en fietsroutes, toeristische attracties en evenementen. Dat is de bedoeling van de nieuwe widget die de afgelopen maanden met succes in de regio Waterland van Friesland is getest. Inmiddels wordt de onlinetool verder uitgerold. Daarmee wordt Fryslân nog gastvrijer voor toerist én inwoner.

Met behulp van de widget kunnen onder meer ondernemers, stichtingen, gemeenten, dorpen, steden en ondernemersverenigingen interessante toeristische informatie op hun eigen website tonen. De informatie is afkomstig uit het Open Data Platform (ODP); de toeristische database die Friesland-breed wordt gebruikt. In deze database zijn alle evenementen, routes en toeristische attracties opgenomen. Via het ODP kunnen ondernemers, verenigingen en stichtingen ook zelf locaties en events online plaatsen op www.friesland.nl en de regiosites. Voordeel van de database is dat daarmee de informatie altijd actueel is.

Makkelijker toeristische informatie delen

Met de ontwikkeling van de widget is het makkelijker geworden om allerlei informatie uit de centrale database te delen. De widget kan in heel Friesland worden ingezet en specifiek worden gemaakt op thema of gebied. Een mooi voorbeeld is de categorie ‘fietsroutes’ in Zuidwest Friesland. Daarbinnen kan nog verder worden ingezoomd op een specifiek dorp waar de onderneming zit. Ook uitagenda’s zijn populair om deze manier te tonen. Ondernemers hoeven zo niet meer alle uitjes op de eigen website bij te houden. Voorbeelden van reeds gemaakte widgets zijn onder andere ‘Routes langs staten en Stinzen in heel Friesland’, ‘Alle etappes van het Klooster Claercamppad’ en ‘De uitagenda van Het Andere Friesland’.

Widgets in heel Friesland inzetbaar

Geïnteresseerden in de widget kunnen hiervoor terecht bij hun eigen regionale toeristische platform: www.waterlandvanfriesland.nl , www.oudezee.nl , www.eropuitinfriesland.nl en www.hetanderefriesland.nl. Voor alle regio’s zijn al widgets aangemaakt, die door externen kunnen worden geplaatst binnen de eigen webomgeving. Inmiddels zijn er diverse ondernemers die met de onlinetool werken. Zo heeft Anne Famkes Pleats bij Bartlehiem de uitagenda van Friesland op de website staan om het de gasten makkelijker te maken. Gouden Plakje in Gaastmeer inspireert gasten graag met de tien leukste fietsroutes in Zuidwest Friesland.

Over Gastvrij Fryslân 2028 Het zorgen voor een gastvrije provincie met onder meer tools als de widget wordt gerealiseerd vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken. Dit is onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Friesland. Dagrecreatieve Netwerken richt zich op zowel op de fysieke verbinding tussen de toeristische dagrecreatie als op de samenwerking tussen netwerkpartners. Er wordt gewerkt aan het vindbaar, boekbaar en beleefbaar maken van routes, bezienswaardigheden, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda’s en toeristische arrangementen.