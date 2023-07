Activiteiten voor de jeugd in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Wat is er fijner in de zomer dan lekker bootje varen? De hele zomervakantie heeft het Fries Scheepvaart zeilklompen klaarstaan bij de museumvijver. Lekker spetteren!

In het beste Kidsproof Museum van Fryslân kun je ‘zeilen’ in een echte zeilschouw, roeien op een Vikingschip of in het trekzeel een skûtsje proberen vooruit te trekken. En er valt nog veel meer te ontdekken!

Maak je bezoek compleet met één van de leuke speurtochten in het museum: de stickertoer, Vikingroute of piraten & zeemeerminnen.