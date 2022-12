Activiteiten tijdens de decembermaand in de Martinikerk Sneek

SNEEK- In de afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de vernieuwbouw van de Martinikerk in Sneek. Met deze verbouwing wil de Protestantse gemeente in Sneek de Martinikerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde graag delen met anderen. Een bruisend hart midden in Sneek zowel voor leden van de kerkelijke gemeente als voor de inwoners van Sneek en toeristen. Vooruitlopend op de grootse heropening in april 2023 worden er door de stichting Vrienden van de Martinikerk in de maand december een aantal mooie activiteiten georganiseerd.

Op zaterdag 17 december zijn er in de binnenstad van Sneek op diverse plekken straatoptredens: 10 koren die het winkelend publiek alvast in kerststemming brengen. Aansluitend is er van 16.00 – 19.00 uur muziek in de Martinikerk. Samen met de koren kan het publiek luisteren en meezingen met het Stedelijk Muziekkorps en het jeugdorkest On The Move, o.l.v. Tseard Verbeek. Dit concert is gratis toegankelijk. Er is alle gelegenheid om rond te kijken in de kerk, waar glühwein, snert, koffie en thee tegen betaling verkrijgbaar zijn.

Op zondagochtend 18 december, vanaf 11 uur geeft de Basic BigBand een familie-koffieconcert, in samenwerking met organist Bob van der Linde. Ook dit concert geeft de gelegenheid om kennis te maken met de verbouwde Martinikerk. Het concert is gratis, consumpties zijn er tegen betaling.

Het sluitstuk van de evenementen is een echt familiefeest, legokunstwerken bekijken of zelf bouwen, je verzameling aanvullen, het kan allemaal tijdens Martini Bricks op 29 en 30 december.

De deuren zijn die dagen open tussen 10 en 17 uur. De toegang is € 6,50, (kinderen tot 4 jaar gratis)

Meer informatie? Kijk op de website www.Martinisneek.nl, www.pknsneek.nl.of www.vriendenmartinisneek.nl