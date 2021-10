Activiteiten rondom de Gysbert Japicxpriis

Maandag 1 november: literaire avond

Op maandag 1 november is er in Tresoar een literair programma in samenwerking met tijdschrift De Moanne. Op deze avond draagt Raymond Muller voor uit het werk van Eeltsje Hettinga en verzorgt Arjan Hut een beschouwing over het dichtwerk van Hettinga. Wiebe Kaspers zorgt voor muziek en de presentatie is in handen van Amarins Geveke. Een mooie avond dus om voor het eerst of beter kennis te maken met de nieuwste Gysbert Japicxpriiswinnaar.



Inloop 19.30 uur, begin 20.00 uur.



Wil je zeker zijn van een plekje? Vergeet dan niet je vooraf aan te melden.



Vrijdag 5 november: avond met literair en muzikaal programma

Op vrijdag 5 november is er met Explore the North en dichterscollectief RIXT een literair en muzikaal programma in de Westerkas als onderdeel van de festivalperiode van Explore the North in De Westerkerk te Leeuwarden. De avond begint met een aantal odes aan Eeltsje Hettinga van kunstenaars die veel met hem samenwerken. De dichters van RIXT verzorgen een optreden en speciaal zullen een aantal dichters in samenwerking met de Verhalenavond het verhaal over hun gedichten vertellen. Tijdens de avond wordt ook de tweetalige bloemlezing Oar hûs / Et andet hus met Deense en Friese gedichten gepresenteerd. Het programma wordt afgesloten met muziek.



Inloop 19.30 uur, begin 20.00 uur.



Wil je zeker zijn van een plekje? Vergeet dan niet je vooraf aan te melden.