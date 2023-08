Activiteit voor ouders van een kind of jong volwassene met een beperking uit Friesland

ORANJEWOUD- Waar kun je als kind of jong volwassene met een beperking terecht om te leren zwemmen? Waar kun je als kind met een beperking andere kinderen ontmoeten? Om te voorkomen dat ouders van kinderen met een beperking allemaal zelf het wiel moeten uitvinden en zich een weg moeten banen door het ingewikkelde zorglandschap, is er Stichting MOM ondersteuning, dat in 2019 is opgericht door ervaringsdeskundige Sophia Cuperus.

“We geven ouders praktische informatie en brengen hen met elkaar in contact. Want een leven met een kind met een beperking is al pittig genoeg.” Daarom wilde ik een organisatie starten waarin ouders elkaar kunnen helpen en ondersteunen, waar ze ervaringen kunnen delen en praktische tips kunnen uitwisselen. Omdat verbinding zorgt voor veerkracht. En als je je sterk voelt, gaat alles gemakkelijker. Ook de zorg voor je kind.”

Wandeling in de natuur verbindt

Die verbinding creëren we onder andere door het organiseren van wandelingen. Als je wandelt praat je makkelijker omdat je elkaar niet aan hoeft te kijken. Bovendien zorgt de natuur voor extra ontspanning en energie. Hieruit ontstaan mooie gesprekken.

Meld je aan voor ‘De kracht van wandelen’

Ben jij een ouder van een kind of jong volwassene met een beperking (welke beperking maakt niet uit) uit Friesland? Op donderdagavond 7 september a.s. om 19.30 uur organiseert stichting MOM ondersteuning “De Kracht van Wandelen”. Een natuurwandeling in het bos van Oranjewoud, onder leiding van Mind2Run. Na deze wandeling nodigt stichting MOM ondersteuning je uit om bij restaurant Tjaarda gezellig met elkaar een glas wijn of fris te drinken.

Voor meer informatie of opgave voor deze activiteit ga je naar onze website www.momondersteuning.nl