Actief Werkt! Hoopt bewoners, werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te verbinden

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Actief Werkt!

Actief Werkt helpt flexcollega’s aan werk dat bij hen past en klanten aan flexwerkers die in het werk passen. “We zijn actief in diverse segmenten: schoonmaak, productie, logistiek en transport, overheid, techniek, administratie en afval en recycling. Het Werkfestival is de ideale gelegenheid om met de kennis over deze segmenten in contact te komen met werkzoekenden en bedrijven in de regio. We hopen met dit collectief de bewoners, werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te verbinden.”

“In onze manier van werken draait het om persoonlijk, dichtbij en doen. In een wereld vol met digitale ontwikkelingen en kansen, blijft in de uitzendbranche de menselijke maat het verschil maken. Dit dragen wij uit door de samenwerking op te zoeken en wat is dan een beter event dan dit? Wij zijn actief en dit dragen al onze medewerkers uit. Dit laten wij graag op 18 september zien!”

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO