Actie tijdens openingsweekend in Kazemattenmuseum

KORWERDERZAND- De opening van het nieuwe seizoen van het Kazemattenmuseum valt dit jaar samen met de start van de Nationale Museumweek. Op zaterdag 1 en zondag 2 april is er van alles te beleven in en om het museum. Dit jaar is het landelijke thema “Leen een museumkaart tijdens museumweek”.

Radiozendamateurs

Op zaterdag 1 en zondag 2 april zijn radiozendamateurs aanwezig in het Kazemattenmuseum. Radiozendamateurs houden zich hobbymatig bezig met het verzenden en ontvangen van berichten. Met radiozendapparatuur maken ze radioverbindingen met collega-amateurs over de gehele wereld. Oude legerapparatuur uit de periode van de Koude Oorlog wordt gebruikt om demonstraties met morse seinen te geven. Dat is één van de oudste methoden om berichten te versturen, waarbij elke letter een unieke punt-streep code kent. Zelf seinen mag ook! Lukt het om je naam te seinen dan verdien je een certificaat als herinnering.

Re-enactment

Ook zijn er tijdens het weekend maar liefst zeven re-enactmentgroepen. Zij vormen een ‘levende geschiedenis’ en beelden historische gebeurtenissen uit of spelen deze na. De deelnemers zijn in historische uniformen of kleding.

De groep DKA (Dutch Kust Artillerie) is aanwezig evenals de Kriegsmarine. Ook de historische brigade van de Marechaussee en het Korps politietroepen zijn present. Een andere groep beeldt de Prinses Irenebrigade uit. De groep luchtwachtdienst 1939-1940 is aanwezig met een display. Voor en tijdens de Duitse inval gaf de dienst meer dan 16.000 meldingen door van Duitse vliegtuigen. En tenslotte komt de Stafbevelhebber Prins Bernhard met zijn gevolg.

Aggregaat

De techneuten onder de bezoekers kunnen daarnaast hun hart ophalen bij het dieselaggregaat in kazemat B. De elektriciteitsvoorziening werd in oorlogstijd geregeld met dieselaggregaten. Eén van de in het museum aanwezige aggregaten is door vrijwilliger Henk van der Velde gereviseerd en draait weer als een tierelier. Ook tijdens het museumweekend. Het gaat om een Ford 4-cylinder dieselaggregaat dat tijdens de koude oorlog is geplaatst. Het oorspronkelijke, een 1-cylinder Kromhout-Gardner aggregaat, was na de oorlog niet meer aanwezig.

Dumpartikelen

De liefhebber van originele oude legerkleding kan op zondag terecht bij de een stand van de dumphandel.Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Op zaterdag is een snackwagen aanwezig waar men terecht kan voor een lekker hapje. Dat kan trouwens ook in het bezoekerscentrum van het museum.

Tijdens het weekend is het museum op zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur en gelden de normale toegangsprijzen. Museumkaarthouders en veteranen kunnen gratis naar binnen. Voor wie een museumkaart heeft maar deze niet gebruikt, mag deze uitlenen aan een ander. Deze actie geldt alleen tijdens de museumweek 2023.