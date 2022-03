Actie tegen onveilige verkeerssituatie Zwetteschool Sneek: Zwette-zebrapad is noodzakelijk, weg met gevaar

Eerdere acties

Vorig jaar zomer voerden de leerlingen ook al actie. Wethouder Mirjam Bakker (D66) kwam kijken naar de verkeersdrukte en was persoonlijk getuige van een bijna-aanrijding. Ze beloofde de leerlingen naar de situatie te gaan kijken. Nog steeds ligt het zebrapad er niet…

Reden voor PvdA-raadslid Johan Feenstra om opnieuw aan de bel te trekken bij de gemeente en in samenspraak met de Zwetteschool schriftelijke vragen te stellen. Hoe kan het dat de VVN (Veilig Verkeer Nederland) zebra's wel een relatief veilige oplossing vindt en de gemeente niet. En waarom heeft de ene school dan wel een zebrapad en de andere niet? En waarom is de gemeente zo terughoudend als het om zebrapaden gaat? En wanneer krijgen Reza en Maud en de Zwetteschool nu eindelijk eens antwoord op hun vragen? De PvdA dient de vragen 2 maart in bij de gemeente en hoopt op een snelle, maar vooral concrete reactie zodat iedereen veilig naar school kan.