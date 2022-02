Actie klooster Westerhûs - Voor duurzaamheid en inrichting

JORWERT - In 2022 wordt het nieuwe klooster Nijkleaster-Westerhûs te Hilaard gerealiseerd! De monumentale boerderij wordt gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe bestemming. Daarnaast worden 3 appartementen voor vaste bewoning en 9 kamers voor gasten gebouwd. De eerste heipaal is de grond ingegaan, het begin is er! In 2023 wordt het kloostercomplex in gebruik genomen.

Nijkleaster wil een plek zijn van stilte, bezinning en verbinding. Een plek waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen nadenken over hun leven, geloof en spiritualiteit. Samen met de kerkelijke gemeente Westerwert wil Nijkleaster een kleastergemeenschap vormen: een oefenplek voor geloof en een pleisterplaats voor de ziel. Wij zoeken verbinding met iedereen die denkt in termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid.

Crowdfunding

In het voorjaar van 2020 waren we nog maar net begonnen met een crowdfundingsactie toen de corona-crisis uitbrak. We hebben die actie destijds stopgezet, omdat alle aandacht logischerwijs uitging naar de crisis. Toch waren er toen al meer dan 100 deelnemers die hadden bijgedragen voor een bedrag van € 25.769,- We beginnen nu weer opnieuw met de crowdfunding!

Actie Klooster Westerhûs

Maar we zijn er nog niet! Vooral op het gebied van duurzaamheid en inrichting hebben wij nog hulp nodig. Westerhûs is nooit aangesloten geweest op aardgas of riool. Voor Nijkleaster is het een mooie uitdaging om duurzaam om te gaan met energie en water. Bovendien zullen we het hemelwater opvangen in ondergrondse tanks. Dan kunnen we een regenwatercircuit creëren voor de WC’s, de wasmachines en het watergebruik in de tuin.

Concreet

Op de kloostergang (rondgang in de binnentuin) komen in deze fase nog 64 extra zonnepalen voor een bedrag van € 30.000. Voor onze waterplannen hebben we al een subsidie ontvangen van de gemeente Leeuwarden en hebben we nog € 17.500 nodig. Voor de inrichting (o.a. aanschaf van witgoed- en keukenapparatuur): € 12.500.

Alle informatie over de actie kunt u vinden op: www.nijkleaster.frl/actiewesterhus.