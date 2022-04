Achtste editie van Drivin' Back In Time op 17 april in Bolsward

BOLSWARD - Het is te merken aan iedereen! We willen weer wat ondernemen, en wat is het dan toch leuk dat er nog live muziekmiddagen worden georganiseerd. Drivin' Back in Time in de Groene Weide in Bolsward is een happening die vooral bekend staat als een evenement met een geweldige sfeer en fantastische bands die muziek maken uit de 60's & 70's, of Tribute bands.