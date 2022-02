Achterstand LSC 1890 op SV Epe groeit door nederlaag aan

DALEN - Ze zeggen dat Friezen stug zijn, maar Drenten kunnen er ook wat van. Dat liet Dalen vanmiddag zien, want door stug verdedigingswerk hield de ploeg van trainer Michel Kerkdijk niet alleen één van de gevaarlijkste voorhoedes in de tweede klasse in bedwang, maar legde men uiteindelijk ook beslag op alle punten.

Personele wijzigingen

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd boorde Marijn Verhoold namens de thuisclub de blauwhemden namelijk een punt door de neus. Dat reukorgaan vertoonde bij een aantal LSC-spelers mogelijk coronasymptomen, want er ontbraken toch wel een aantal op het appèl. Zo verschenen Rodi de Boer en Maarten Kingma - vorige week twee keer trefzeker - op sportpark ’t Grootveld niet aan de aftrap. Hun posities werden ingenomen door Bradley Steensma en Martijn Zwaga, maar verder stuurde trainer Marcel Valk zijn sterkste mannen naar het front.

Net niet

Die mannen kregen in de eerste helft een aantal mogelijkheden om het bal te openen. Een uithaal van Noël Wever (over) leverde echter geen succes op, terwijl aanvoerder René Cnossen na een prachtige aanval een teenlengte tekort kwam. Vervolgens miste ook een kopbal van Bradley Steensma doel en was de nagel op de grote teen van Wever net niet lang genoeg om voor rust de openingstreffer binnen te prikken.

Het was dus steeds een kwestie van net niet en dat zou het in het tweede bedrijf met kansjes voor beide ploegen blijven, ook al omdat de doelman een vrije trap van Tom Doldersum vakbekwaam pareerde. Dat gebeurde overigens in de slotfase en de puntendeling kwam steeds dichterbij, totdat Marijn Verdoold bij een scrimmage voor de Sneker goal de aankomende balans verstoorde.

Consequenties

​Daarmee trakteerde hij LSC 1890 naar even later bleek, op de tweede seizoensnederlaag en daardoor groeide de achterstand van de Snekers op koploper SV Epe virtueel aan tot zes punten. Die koploper die komende donderdag bij VENO aantreedt, komt op zondag 13 maart naar Sneek en dan krijgen de mannen van de Leeuwarderweg de mogelijkheid om zelf iets aan die achterstand te doen. Eerst wacht de “oude dame” echter de “clásico del clássicos” met LAC Frisia 1883 en dan is het met het oog op de titel zaak om de punten in Sneek te houden.

​

Dalen - LSC 1890 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Marijn Verdoold (85.)

Scheidsrechter: A. Alkema

Gele kaart: Rick Braam, Ruben Sinnema (Dalen), Douwe Wim Terpstra, Han Miedema (LSC 1890

Opstelling LSC 1890: Jesse v Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Martijn Zwaga, Allard Westerdijk, Bradley Steensma, René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/