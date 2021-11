‘Achter het bamboegordijn’ bijzonder boek van oud-Goëngaaster Namkje Koudenburg

Goënga- Namkje Koudenburg, woonachtig in Lelystad, maar van oorspron uit Goënga, neemt je mee in haar verhaal van een klein dorpje in Friesland naar Hong Kong, China en tenslotte Lesotho in zuidelijk Afrika.

Kern van haar boek is China, waar ze in de jaren ’80 werkte voor het enige Nederlandse bedrijf dat daar destijds kantoor hield. Ze schrijft dit erover: ‘Als een volslagen vreemdeling beland ik in de miljoenenstad Shanghai. Ik kijk mijn ogen uit bij de mensenmassa die op een gewone dag door de hoofdstraat trekt, lopend of fietsend, allemaal in dezelfde donkerblauwe en legergroene kleding.

Omgekeerd staart de menigte mij aan alsof ik van een andere planeet kom, wat ook wel een beetje zo voelt. Dertig jaar lang heeft China verscholen gezeten achter het zogenaamde bamboegordijn. Een nietsontziende revolutie heeft een ravage aangericht. Die periode hangt nog steeds als donkere, laaghangende bewolking over het land.

Maar nu, vier jaar na de dood van Mao, staat de deur op een kier. Het is een unieke ervaring om juist nu hier te zijn. Het Mandarijn Chinees dat ik heb gestudeerd in Hong Kong kan ik volop in de praktijk gebruiken. Ik duik in het zakenleven, dat geheel loopt via Staatsbedrijven. Ik raak bevriend met mensen die mij, ondanks de strenge sociale controle, toch willen ontmoeten. Hun nieuwsgierigheid naar het buitenland wint het van hun vrees om met een buitenlandse om te gaan.

Ik leer christenen van de ondergrondse kerk kennen. Het aantal gelovigen is, ondanks hevige verdrukking, explosief toegenomen. In plaats van volledige uitroeiing, wat de bedoeling was tijdens de revolutie, is de kerk springlevend.

Op een boeiende en humoristische manier geeft Namkje een inkijkje in een totaal andere wereld dan waarin ze zelf opgroeide. Haar boek is de laatste week van november te bestellen via de Webshop van Uitgeverij Elikser te Leeuwarden of via de boekhandel

Namkje Koudenburg: Achter het bamboegordijn.

ISBN: 978-94-6365-394-7, 261 pagina’s, € 20.00.

Het boek is bij iedere (internet)boekhandel te koop,

en via: https://www.elikser.nl/achter-het-bamboegordijn.htm

De verzending is gratis.