Abma’s Jachtwerf Yanmar Flagship Store

De Flagship Store van YMI in Nederland is gevestigd in een nieuw, modern onderkomen van 6609 m2, dat speciaal is ontworpen om het merk YANMAR Marine volledig tot zijn recht te laten komen en bezoekers en klanten een hoogwaardige ervaring te bieden.

Abma’s Jachtwerf is ideaal gelegen in een van de belangrijkste watersportcentra in Friesland, buiten het stadscentrum van Sneek en aan het hoofdvaarwater, en in de buurt van YANMAR Europe in Almere. Het werd geselecteerd voor ontwikkeling tot 's werelds eerste YMI dealer Flagship Store om de bekendheid van het merk YANMAR in de regio te vergroten en een toonaangevend voorbeeld te bieden van de gewenste store branding.

Gespecialiseerd

Abma's Jachtwerf, dat gespecialiseerd is in dieseltechnologie- en installatie en onderhoud van verschillende inbouwsystemen, werd in de beginjaren ‘60 opgericht door de familie Abma. Het bedrijf is al meer dan 50 jaar YANMAR-dealer en is de grootste YMI-dealer in Nederland. De verhuizing naar een aantrekkelijkere vestiging op een nieuwe, centraal gelegen locatie leidde tot een aanzienlijke stijging in de verkopen van YANMAR-motoren en ­‑onderdelen.

De directeur van Abma's Jachtwerf, Lars Walta, die samen met zijn vader, Ron Walta, eigenaar is van het bedrijf, merkte op: “We zijn bijzonder trots dat we de eerste YMI Flagship Store zijn en dat we onze lange relatie met YANMAR op deze manier versterken. Vanaf de PMX- en YS-serie hebben we de evolutie van YANMAR-motoren tot de common-rail dieseltechnologie van nu meegemaakt. YANMAR maakt deel uit van ons DNA.

“Op onze nieuwe locatie kunnen we onze klanten en partners een full-servicepakket bieden. De winkel ziet er fantastisch uit en klanten zijn blij verrast wanneer ze binnenkomen en zien wat we in huis hebben op gebied van YANMAR-motoren en -onderdelen, kennis en algehele ervaring. We hebben onze voorraad onderdelen en motoren enorm uitgebreid om te voldoen aan de vraag. We hopen dat andere dealers de mogelijkheden zullen zien en ons voorbeeld zullen volgen om zo een positieve ontwikkeling voor het merk YANMAR te realiseren”.

“Onze klanten vertellen ons dat ze kiezen voor YANMAR-motoren vanwege de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en goede aftersales. We hopen samen met YANMAR te kunnen blijven groeien op weg naar een duurzame toekomst. Naar mijn mening zullen nieuwe technologieën en producten elkaar snel opvolgen en moeten we blijven investeren in training, kennis en mensen om aan de top te blijven in bootmotoren, want dat is waar YANMAR thuishoort.”

De winkel van Abma's Jachtwerf werd ontworpen in samenwerking met YANMAR’s Design Strategy Office en heeft een in het oog springende voorgevel, showroom voor onderdelen en motoren, vergaderruimte, ontvangstruimte met balie, displaybord met motoronderdelen en ontmoetingsruimte voor klanten en een werkplaats van 345 m². Verder is er een haven met 35 ligplaatsen, twee botenliften van 20 t en 40 t elk en 60 parkeerplaatsen.

Floris Lettinga, Sales en Marketing Director YMI, over de nieuwe flagship store: “We zijn bijzonder blij met de ontwikkeling van de YANMAR Flagship Store van Abma's Jachtwerf - een indrukwekkend gebouw dat als voorbeeld zal dienen voor andere locaties in Europa. Met deze store willen we niet alleen laten zien dat YANMAR aanwezig is in dit specifieke vakgebied. Het laat ook de identiteit van het merk zien waardoor het merk YANMAR wordt versterkt in de omringende markt.”

“De grote mate van medewerking die Abma toonde was bijzonder belangrijk. Het bedrijf was een ideale kandidaat om in te investeren vanwege hun optimale locatie tussen veel andere watersportbedrijven en omdat ze werken met een groot deel van de producten van de YANMAR Group. Het was duidelijk dat de zaak, inclusief de buitenkant, kon worden ontwikkeld tot een Flagship Store voor YANMAR. We hebben er alle vertrouwen in dat klanten en bezoekers een eersteklas ervaring zullen hebben bij Abma, een bedrijf waar ze in alle rust de YANMAR-producten kunnen bespreken met experts.”

Gesteund door een jarenlange ervaring in dieselinnovatie en de levering van toepassingsgerichte oplossingen voor de pleziervaart, zijn de motoren van YANMAR uitgegroeid tot de wereldwijde standaard in voortstuwing voor zeilboten en kleine vaartuigen.

Zie video: YouTube