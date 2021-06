ABD en BOS Men&Women gaan de (broek)riem aanhalen!

Vanaf 1 mei ontvangt de werkplaatsklant bij het vervangen van een distributieriem een gratis leren broekriem naar keuze ter waarde van €39,95. De twee, van oorsprong, Friese bedrijven hebben besloten elkaar een handje te helpen. Bij het vervangen van de distributieriem krijgt de klant tot 31 augustus dus niet één maar 2 riemen!

ABD is meerdere malen tot beste dealer van Nederland verkozen en heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Het degelijke familiebedrijf is al meer dan 45 jaar een begrip in het noorden en ver daar buiten. Klanttevredenheid staat bij het familiebedrijf voorop, mede hierdoor is het bedrijf met alle merken al meerdere malen dealer van het jaar geworden. ABD heeft al vestigingen in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Dokkum en Sneek.

BOS Men&Women is een kledingwinkel met vestigingen in Burgum, Elburg en Zuidhorn. Doelgroep zijn mannen en vrouwen op zoek naar mode die klasse uitstraalt: rijke stoffen, een goede pasvorm en mooie kledingdetails staan centraal bij het inkoopbeleid. In de stijlvol ingerichte winkel vindt u kleding in verschillende prijsklassen. Naast vrijetijdskleding is er ook ruimte ingericht voor kostuums.